Кувайцева вновь избрали в состав правления Союза российских городов

11 октября в Московской городской Думе состоялось очередное общее собрание Союза российских городов. На нем глава администрации Пензы Виктор Кувайцев был вновь избран в состав правления Союза российских городов.

«На общем собрании главными вопросами обсуждения стала оптимизация законодательства в части стратегического планирования и его конкретизации на уровне муниципального образования, а также муниципальная статистика как основополагающая база для формирования стратегии развития города», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Также переизбирались правления Союза российских городов. По результатам голосования Виктор Кувайцев был вновь избран в состав правления.

На новый срок переизбрали генерального директора Союза российских городов Александра Игнатьева и президента Союза российских городов Станислава Мошарова, добавили в пресс-службе.

Напомним, Союз российских городов более четырех лет занимается стратегическим планированием и развитием регионов.