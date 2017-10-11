Вам будет интересно
Наши новости
Генподрядчик заявил, что Пашков предлагал ему заработать на перинатальном центре
Мокшанка умерла через несколько дней после ссоры с возлюбленным
В Пензе мужчина получил срок за бутылку элитного алкоголя
На жительницу Беково завели уголовное дело за ложный донос
В Пензе обвиняемого в захвате заложников арестовали на 2 месяца
В Пензенской области убийцу ребенка поместят в психбольницу
Суд вынес решение об аресте мужчины, взявшего женщин в заложниц
В центре Пензы днем у мужчины отобрали телефон
В Пензе 18-летний подросток угнал авто сожителя матери
Появились кадры с освобождения заложниц в Пензе

Пензенца избили около бара на улице Тернопольской

11 октября в 15:35 332 просмотра

36-летний мужчина обратился в полицию Пензы с заявлением.

Он сообщил, что ночью около бара на улице Тернопольской его избили. Кроме того, неизвестные забрали у него телефон, серебряную цепочку с крестиком и 3 000 рублей.

«Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы установили причастность к совершению преступления троих молодых людей. Один из них — несовершеннолетний, двое других в возрасте 18 и 24 лет привлекались к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Полицейские их задержали, молодые люди во всем признались.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics