Пензенца избили около бара на улице Тернопольской

Он сообщил, что ночью около бара на улице Тернопольской его избили. Кроме того, неизвестные забрали у него телефон, серебряную цепочку с крестиком и 3 000 рублей.



«Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы установили причастность к совершению преступления троих молодых людей. Один из них — несовершеннолетний, двое других в возрасте 18 и 24 лет привлекались к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Полицейские их задержали, молодые люди во всем признались.