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В Каменке не смогли разъехаться «Калина» и «ГАЗ»

11 октября в 15:46 220 просмотров

11 октября в городе Каменке Пензенской области произошла авария.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, на улице Баумана столкнулись «Лада Калина» и «ГАЗ». Обошлось без пострадавших.

К устранению последствий ДТП привлекали троих сотрудников МЧС и одну единицу спецтехники.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational

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