В Каменке не смогли разъехаться «Калина» и «ГАЗ»

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, на улице Баумана столкнулись «Лада Калина» и «ГАЗ». Обошлось без пострадавших.

К устранению последствий ДТП привлекали троих сотрудников МЧС и одну единицу спецтехники.