В Пензенской области благоустроят 219 дворов

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев провел селекторное совещание, в ходе которого подвели предварительные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Андрей Кулинцев напомнил участникам совещания, что завершение строительных работ — это не окончательная точка в проекте.

«Приемка объектов должна проходить с участием жителей и представителей общественных организаций, а обновленные парки и скверы презентовать в рамках торжественных мероприятий, в ходе которых надо рассказать о планах по формированию комфортной среды в городах и селах в следующем году и на предстоящую пятилетку», — сказал он.

В рамках проекта в регионе благоустраивают 219 дворовых территорий и 20 мест массового пребывания людей. На сегодняшний день готовы 127 объектов, на остальных работа близится к завершению.

Полностью благоустройство намеченных объектов выполнено в Нижнем Ломове и в селах Ленино и Богословка Пензенского района. В Пензе из 35 запланированных дворовых территорий работы выполнены на 24-х. Кроме того, продолжается реконструкция набережной реки Суры, сообщает пресс-центр правительства области.