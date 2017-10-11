В Пензенской области планируют продвигать строительство домов из дерева

Как сообщает пресс-центр облправительства, деловой визит главы региона на предприятие «Пензенское управление строительства» состоялся в рамках выездного совещания по вопросу создания и развития регионального лесопромышленного кластера. Предваряя совещание, его участники ознакомились с образцами выпускаемой продукции.

«Пензенское управление строительства» на территории города Заречного было образовано в 2006 году, входит в состав строительного холдинга ООО ПКФ «Термодом».

Осмотрев производственные цеха предприятия, Иван Белозерцев оценил современные технологии, применяемые при строительстве домов из дерева. В частности, запатентованную технологию соединения бруса и специально распиленных бревен, метод сочетания разных сортов деревьев при сборке деревянных конструкций, использование экологически чистых утеплителей.

«Что касается использования при строительстве жилья материалов из дерева, главное — это защита от влаги. Если дом поставлен на добротный фундамент, снабжен внешней отделкой, грамотно покрыт, он прослужит долго. И это комфортное жилье — летом в таких домах прохладно, зимой тепло. В европейских северных странах строят из дерева, стоит это у них дорого. А мы не недооцениваем свое богатство», — отметил Иван Белозерцев.

«Строительство домов из дерева востребовано при возведении экономичного жилья. Нам необходимо активнее продвигать это направление деятельности. В городе надо создать отдельный выставочный павильон, где пензенские производители смогли бы представить собранные из дерева дома», — поручил он.

Также губернатор распорядился проработать вопрос об использовании дерева при реконструкции детских загородных лагерей.