Вам будет интересно
Наши новости
ТРК «Коллаж» заплатит в бюджет Пензы 93 млн руб долгов за аренду
Пензенцы могут обсудить проекты нормативных актов на специальном сайте
Пензенцу на рынке продали синих раков
Что обещал и как «оправдывался» главный «тепловик» Пензы
В Пензенской области благоустроят 219 дворов
Кувайцева вновь избрали в состав правления Союза российских городов
В Пензе на ремонт дороги выделят более 35 миллионов рублей
В Пензе посадят тысячи деревьев и кустарников
Лидин занял 16 строчку рейтинга глав законодательных органов
В Богословке после прокурорской проверки оштрафовали директора школы

В Пензенской области планируют продвигать строительство домов из дерева

11 октября в 16:13 386 просмотров
, посещая производство строительных материалов, поручил создать выставочный павильон домов из дерева.

" data-title="В Пензенской области планируют продвигать строительство домов из дерева — Пенза-пресс, рунет за день">

11 октября в городе Заречном Пензенской области губернатор Иван Белозерцев, посещая производство строительных материалов, поручил создать выставочный павильон домов из дерева.

Как сообщает пресс-центр облправительства, деловой визит главы региона на предприятие «Пензенское управление строительства» состоялся в рамках выездного совещания по вопросу создания и развития регионального лесопромышленного кластера. Предваряя совещание, его участники ознакомились с образцами выпускаемой продукции.

«Пензенское управление строительства» на территории города Заречного было образовано в 2006 году, входит в состав строительного холдинга ООО ПКФ «Термодом».

Осмотрев производственные цеха предприятия, Иван Белозерцев оценил современные технологии, применяемые при строительстве домов из дерева. В частности, запатентованную технологию соединения бруса и специально распиленных бревен, метод сочетания разных сортов деревьев при сборке деревянных конструкций, использование экологически чистых утеплителей.

«Что касается использования при строительстве жилья материалов из дерева, главное — это защита от влаги. Если дом поставлен на добротный фундамент, снабжен внешней отделкой, грамотно покрыт, он прослужит долго. И это комфортное жилье — летом в таких домах прохладно, зимой тепло. В европейских северных странах строят из дерева, стоит это у них дорого. А мы не недооцениваем свое богатство», — отметил Иван Белозерцев.

«Строительство домов из дерева востребовано при возведении экономичного жилья. Нам необходимо активнее продвигать это направление деятельности. В городе надо создать отдельный выставочный павильон, где пензенские производители смогли бы представить собранные из дерева дома», — поручил он.

Также губернатор распорядился проработать вопрос об использовании дерева при реконструкции детских загородных лагерей.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/10/11/15210022

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics