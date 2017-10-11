МегаФон. ТВ стал первым партнером видеосервиса START

МегаФон.ТВ и START, который является новым видеосервисом сериалов и фильмов на родном языке, договорились о партнерстве. START* сотрудничает c ведущими российскими производителями кино и сериалов, а также создает собственный эксклюзивный контент специально для своих подписчиков. Абоненты МегаФон. ТВ получат возможность смотреть популярные отечественные фильмы и сериалы одновременно с их показом на ТВ, а избранные премьеры производства START и других студий — до их трансляции в ТВ эфире.

Уже с запуска сервиса для подписчиков START на МегаФон. ТВ станут доступны премьерные сериалы до телеэфира: «Бесстыдники» (16+) (в эфире НТВ по воскресеньям с 24.09, далее по две новые серии на МегаФон. ТВ до эфира), «Ивановы-Ивановы» (16+) (в эфире СТС с 16.10, на Мегафон. ТВ с 9.10) и фильм-сенсация 2017 года «Гоголь. Начало» (18+), который открыт на раннем SVOD-окне. Также в этом году выйдут сериалы «Бывшие» (16+), «Лучше чем люди» ((18+) (трансляция на Первом канале), «Отель Элеон» (16+) (СТС). Премьеры только в START на Мегафон. ТВ: «Вне Игры» (16+), «Фитнес» (18+) и «Лапси» (18+).

«Всего 14 рублей в день составит абонентская плата за подключение видеосервиса START на МегаФон. ТВ. Новые абоненты МегаФон. ТВ имеют право на бесплатный пробный период в течение семи дней, а для абонентов-пользователей ТП Включайся трафик при просмотре фильмов и сериалов через мобильную сеть МегаФон является бесплатным», — сообщает отдел по связям с общественностью Поволжского филиала ПАО «МегаФон».

«МегаФон.ТВ активно сотрудничает с телеканалами и производителями российского контента, предлагая своим пользователям фильмы и сериалы на выгодных условиях. Качество российских программ постоянно растет, что способствует притоку новых зрителей, в том числе в digital-среду, где таким зрителям намного удобнее смотреть контент, в том числе через мобильные устройства.

Правообладатели прекрасно понимают, что интернет-пользователи готовы платить за популярный контент, и залогом успеха здесь является правильная связка онлайн-трансляций с ТВ эфиром. На примере наших проектов с СТС мы видим, что онлайн не только не мешает ТВ прокату, но и позволяет привлечь дополнительную аудиторию, а значит — и выручку.

Мы убеждены, что сотрудничество с компанией START* также будет успешным, ведь МегаФон. ТВ является наилучшей площадкой для монетизации подобного контента, в первую очередь, за счет наличия удобного для абонента способа оплаты (через лицевой счет абонента), а также за счет специальных условий таких, как, например, бесплатный трафик для ряда тарифов или бесплатный пробный период», — прокомментировал директор бизнес-направления видео компании МегаЛабс Андрей Кушнарев.

START* - студия нового поколения по созданию оригинальных сериалов и фильмов на родном языке с собственным видеосервисом для распространения контента во всем мире. Его особенностью является ориентированность не только на ТВ-, но и в равной степени на онлайн-аудиторию. Студия основана продюсерской компанией Yellow, Black and White.

Yellow, Black and White — один из ведущих российских медиа-холдингов, основными направлениями деятельности которого являются кино- и телепроизводство, дистрибуция контента для всех платформ на территории России и СНГ (ТВ, Интернет, DVD, BluRay, мобильные устройства), реализация лицензионных программ, кинотеатральный прокат, консалтинг в сфере киномаркетинга, а также реализация собственных проектов в digital сфере. Наиболее известными телепроектами компании являются ситкомы «Кухня» и «Папины дочки», скетч-шоу «Даёшь молодёжь!» и «6 кадров».