Пензенцу на рынке продали синих раков

Житель Пензы в соцсети Facebook поделился фотографиями, на которых запечатлел ракообразных необычного цвета.

«Кто видел синих раков?» — обратился он к подписчикам на своей странице.

Пензенцев синие раки изрядно удивили.

«Первый раз вижу, мимикрия поражает», — призналась пользователь Ирина.

«В «Пятом элементе» (16+) Люка Бессона была синяя певица, исполнявшая весьма сложную арию. И посинела она, видимо, от натуги. Может быть, это тоже раки-певуны, занесенные в межгалактическую Красную книгу?» — пошутил Евгений.

Сам автор фотографий Илья рассказал корреспондентам ИА «Пенза-Пресс» о том, что странных раков приобрел на рынке по три рубля за штуку.