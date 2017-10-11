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Пензенцу на рынке продали синих раков

11 октября в 17:05 294 просмотра
, на которых запечатлел ракообразных необычного цвета.

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Житель Пензы в соцсети Facebook поделился фотографиями, на которых запечатлел ракообразных необычного цвета.

«Кто видел синих раков?» — обратился он к подписчикам на своей странице.

Пензенцев синие раки изрядно удивили.

«Первый раз вижу, мимикрия поражает», — призналась пользователь Ирина.

«В «Пятом элементе» (16+) Люка Бессона была синяя певица, исполнявшая весьма сложную арию. И посинела она, видимо, от натуги. Может быть, это тоже раки-певуны, занесенные в межгалактическую Красную книгу?» — пошутил Евгений.

Сам автор фотографий Илья рассказал корреспондентам ИА «Пенза-Пресс» о том, что странных раков приобрел на рынке по три рубля за штуку.

Фотография: Скриншот: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016563439383

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