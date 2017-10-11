В многоэтажных домах Кузнецка установили новые лифты (видео)

В многоэтажках Кузнецка Пензенской области завершена замена лифтового оборудования по программе капитального ремонта домов. Новые подъемники установили и в доме № 105 по улице Белинского. На переоборудование было потрачено около шести миллионов рублей из регионального фонда капремонта.

1 миллион 200 тысяч рублей — такова стоимость каждого из пяти новых лифтов, установленных в доме № 105 по улице Белинского в Кузнецке. Пришедшие в негодность подъемники поменяли по программе капитального ремонта.

«Все они были отремонтированы за счет средств, накопленных жителями — взносов на капитальный ремонт. Если жильцы находятся на общем счете регионального оператора, то им намного проще и легче накопить денежные средства», — пояснил начальник отдела городского хозяйства администрации Кузнецка Алексей Николаев.

В доме заменили силовое оборудование, схемы и станции управления подъемниками, а также установили новые кабины.

«Лифты установлены новые, в них есть датчики точной остановки. Они обладают малой шумностью, повышенной комфортностью. Сама кабина — антивандальная, из железа. Присутствуют негорючие материалы», — рассказал руководитель обслуживающей организации Евгений Юртаев.

Новые лифты приняли в эксплуатацию. Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Кузнецке будет продолжена в 2018 году, сообщает телеканал «Экспресс».