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Пензенцы могут обсудить проекты нормативных актов на специальном сайте

11 октября в 17:37 128 просмотров

Минэкономики Пензенской области запустило региональный интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативно-правовых актов.

Как сообщает пресс-служба министерства, на сайте regulation.pnzreg.ru будут размещаться все проекты нормативных документов Пензенской области, касающиеся вопросов осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

«На сегодняшний день это единый региональный ресурс для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Законодательного Собрания, органов исполнительной власти и местного самоуправления Пензенской области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность», — отметили в ведомстве.

Принять участие в обсуждении может любой желающий. Также можно ознакомиться с паспортом проекта акта, посмотреть отзывы участников общественного обсуждения, узнать позицию разработчика проекта и направить предложения по его улучшению.

«Оценка регулирующего воздействия — это одна из возможностей сделать управленческие решения открытыми для общества, рассчитать их возможные последствия и учесть мнения предпринимателей, поступившие в рамках организованных публичных консультаций в режиме реального времени», — отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой регионального минэкономики

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