Генподрядчик заявил, что Пашков предлагал ему заработать на перинатальном центре

11 октября в Ленинском районном суде Пензы состоялось очередное заседание по громкому делу о хищении 96 млн рублей при строительстве перинатального центра. Фигурантами дела являются экс-мэр Александр Пашков и фактический учредитель фирмы-подрядчика ООО «ЦСК «Сигма» Сергей Богунов. В этот раз заслушали свидетельские показания стороны обвинения.

Началось заседание с заявления адвоката о том, что, по его мнению, стороны по-разному определяют предмет доказывания по делу.

«ООО «ЦСК «Сигма» не являлось участником бюджетных правоотношений, а именно — получателем бюджетных средств, а потому не совершало их нецелевого использования. Денежные средства организации поступали по гражданско-правовой сделке с коммерческой организацией», — отметил защитник.

Далее адвокат решил пояснить всем позицию на гипотетическом примере с неким строителем Иваном Ивановичем, который получает зарплату и по логике обвинениям тоже расходует деньги на нецелевые нужды. Судья Журавлева прервала его, заверив, что пределы доказывания определены и все, что выходит за их рамки, будет откланяться.

Далее заседание полностью было посвящено допросу свидетеля стороны обвинения — Ахмета Шарафетдинова, работающего на момент событий [2014−2015 годы] гендиректором ООО «РТ-Соцстрой»

По его словам, впервые он познакомился с Александром Пашковым летом 2014 года. Представил его приехавший в Москву губернатор Василий Бочкарев.

«Я приехал в Колесову [генеральный директор АО «Концерн радиоэлектронные технологии» государственной корпорации «Ростехнологии"], там был губернатор Василий Кузьмич [Бочкарев] и Александр Владимирович Пашков. Это была минутная встреча, мы обменялись визитками, договорились, что в рамках этой программы [строительство перинатальных центров в регионах] будем продолжать работать. Пашкова представил губернатор. Он назвал его помощником, советником, бывшим мэром Пензы [ранее Пашков открестился от должности советника]. Он человек представительный, внушает доверие», — отметил свидетель.

Потом, по словам Шарафетдинова, был еще ряд встреч, на которых обсуждалась подготовка к строительству, техническое задание.

«Бочкарев выразил желание, чтобы строили объект пензенские строители, мы ответили, что не против, пусть заявляются на конкурс. Он также сказал, что бывает в Москве нечасто, поэтому помогать в этом вопросе будет Пашков», — добавил он.

По словам свидетеля, о судимости экс-мэра Пензы он не знал, да и оснований сомневаться в его компетентности и честности не было: «Губернатор — это высшее должностное лицо в регионе, человек пожилой. И не верить ему было бы, по меньшей мере, для меня странно. И внешний вид Пашкова сомнений не вызывал».

В то время о компании «ЦСК «Сигма», рассказал Шарафетдинов, речи не было. Впервые с Сергеем Богуновым он встретился уже в процессе подготовки документации к конкурсу.

«Представили мне его как возможного участника конкурса, показали буклеты, демонстрирующие объекты, которые его компания построила», — сообщил он судье.

Работу по подготовке стройплощадки под будущий центр должна была проводить фирма-победитель, однако, что удивительно, в Пензе к работам приступили раньше.

«Учитывая то, что результаты конкурса подведут в декабре, когда земля промерзнет и работать по очистке сетей будет нельзя, Бочкарев предложил начать осваивать площадку раньше, до холодов. На что я ответил: «У меня нет на то правовых оснований, но если есть у вас желающие, пусть начинают. Но надо понимать, что если конкурс выиграет другая компания, то затраты не будут возмещены». О том, что подготовительные работы начала именно «ЦСК «Сигма», я не знал», — пояснил Шарафетдинов.

Получается, что «ЦСК «Сигма», рискуя потерять деньги, если не выиграет конкурс, решила приступить к работам. И, как потом оказалось, не прогадала. Ведь победила именно она.

Обвинение поинтересовалось, были ли письма, рекомендовавшие «ЦСК «Сигму» как добросовестного подрядчика. По словам Шарафетдинова, многие регионы в процессе подготовки к конкурсу писали такие рекомендации, но им объясняли, что это ни на что не повлияет.

«По поводу «ЦСК «Сигмы» письма было два. Одно — компрометирующее, а второе — отзывающее первое. Одно из них было за подписью и. о. министра строительства Пензенской области. После первого я позвонил Александру Владимировичу и спросил об этом странном письме. Он сказал, что это, возможно, происки конкурентов, что разберутся. Потом пришло письмо, отзывающее первое. Больше писем не было», — рассказал суду свидетель, однако не уточнив, в какой очередности эти письма приходили и какое из них подписал министр.

В итоге на конкурс было заявлено две компании — «ЦСК «Сигма» и «Нефтегазспецстрой», обе они собралиполный пакет документов, но «Нефтегазспецстрой» не предоставил конкурсное обеспечение, поэтому победителем стала «ЦСК «Сигма», которая, напомним, уже вовсю работала на площадке.

Ахмет Шарафетдинов добавил, что если бы была известна на тот момент какая-то компрометирующая или любая другая информация, подрывающая доверие к фирме-победителю, то подписание контракта можно было бы отсрочить, но в тот момент такой информации не было и сомнений в дееспособности «ЦСК «Сигмы» тоже.

Строительство пензенского перинатального центра шло адекватно срокам до лета 2015 года, отмечает свидетель. Но потом при строительстве стали использоваться блоки, не предусмотренные проектом. Если бы «ЦСК «Сигма» предоставила сертификаты о том, что этот материал можно использовать при возведении медцентра, то строительство бы продолжилось, однако сертификаты так и не предоставили, пояснил он.

Кроме того, в ноябре у банка, который предоставлял гарантии «Сигме», отозвали лицензию.

«Через какое-то время компания предоставила новую банковскую гарантию, но мы послали запрос в банк и нам ответили, что такой гарантии не выдавалось. Богунов сказал, что деньги заплатил и будет разбираться, почему пришел такой ответ от банка. Другую банковскую гарантию они так и не предоставили. Начались следственные мероприятия», — рассказал он.

По словам Ахмета Шарафетдинова, Пашков не собирался останавливаться только на перинатальном центре и предлагал ему много проектов.

«У Пашкова были предложения построить птицефабрику, он приносил буклеты, финансовую раскладку, но речь не шла о деньгах перинатального центра. Я объяснил, что с такими предложениями выходить, так как занимаюсь другими вопросами. Меня не поймут, если пойду с предложением по строительству аптекарского склада. Поэтому я отказался», — рассказал он.

Однако и про деньги, выделенные на перинатальный центр, Пашков вроде как не забывал. По словам Шарафетдинова, он предлагал заработать на поставке материалов для строительства: кирпича, бетона, труб.

«Была встреча, буквально минутная. Я сразу отказался, в резкой форме. Больше он этот вопрос не поднимал», — отметил свидетель.

Кроме того, только в это время Шарафетдинов узнал о судимости Пашкова, случайно прочитав об этом в интернете. На вопрос обвинения, почему не поинтересовались этой информацией раньше, мужчина ответил, что для этого в корпорации есть служба безопасности и в его обязанности проверка не входит. Да и Пашков «выглядел представительно».

Доверие к Богунову и Пашкову было подорвано и после неприятного инцидента.

«В коридоре ко мне подошел Сергей Сергеевич и спросил: «Вам деньги кто-нибудь передавал?». Я сказал: «Нет». Я посчитал этот вопрос провокационным и решил не задавать уточняющих вопросов», — рассказал он и пояснил, что связал вопрос с пензенским перинатальным центром, поэтому решил ограничить контакты с Пашковым и Богуновым.

В ходе заседания Шарефутдинов не смог пояснить, почему он так насторожился, услышав столь расплывчатый вопрос. Обвинение пыталось выяснить детали разговора, но осталось ни с чем. Тогда был поднят протокол допроса, и все встало на свои места.

Во-первых, по данным протокола, Пашков предлагал заработать на перинатальном центре неоднократно, кроме того, Богунов задавал более конкретный вопрос о деньгах.

Выдержка из протокола: «Он говорил, что Пашков просит денег под корпорацию, под губернатора Пензенской области и для себя. Я спросил, сколько Пашков уже взял. Богунов сказал, что передал Пашкову 16 млн рублей. Я сказал Богунову, что тот дурак, сказал нецензурно, чтобы тот гнал Пашкова подальше, так как никто в ООО «РТ-Соцстрой» и ГК «Ростех» денег от Пашкова не получал и получать никогда не будет. Богунов сказал, что понял меня. После этого разговора спустя какое-то время у меня в приемной появился Пашков, которого я даже в кабинет не пустил, сказал, чтобы больше он ко мне не приходил, никаких дел иметь с ним не хочу».

Противоречия между показаниями под протокол и в суде свидетель объяснил тем, что не сразу понял вопросы обвинения, и пожаловался на плохую память.

На этом вопросы у обвинения закончились. Сторона защиты же продолжала гнуть свою линию, подводя к тому, что договоры между «ЦСК «Сигмой» и «РТ-Соцстрой» — это договоры между двумя коммерческими организациями.

Разбирательства по делу продолжатся на следующем заседании.