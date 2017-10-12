Минэкономразвития выступило против обязательных ГОСТов на алкоголь

Минэкономразвития поддерживает добровольный принцип использования ГОСТов на алкогольном рынке, пишут «Известия» со ссылкой на проект отчета о статусах национальных и межнациональных стандартов для производителей алкогольной продукции.

Минэкономразвития настаивает на том, что нужно скорректировать терминологию и ввести положения о возможности производства алкоголя в соответствии с техническими условиями (ТУ).

С одной стороны, отмена обязательных ГОСТов на алкоголь может привести к снижению качества, с другой стороны, эта мера позволит «развязать руки» производителям крафтовой продукции, вкусовое разнообразие которое ограничено требованиями стандартов, поясняет издание.

Позицию МЭР поддерживают в Минпромторге и Росстандарте, но не в Минфине и Росалкогольрегулировании.