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В Пензенской области создадут лесоперерабатывающий кластер

12 октября в 09:24 306 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил создать в регионе лесоперерабатывающий кластер. Вопрос обсудили на совещании с руководителями предприятий.

«Деревянное домостроение — очень перспективная отрасль, которая активно развивается. Мы могли бы объединить предприятия, работающие в этой сфере, чтобы они вышли на профессиональный уровень. В Пензенской области это могло бы придать новый импульс малоэтажному строительству, повысить спрос на приобретение жилья и сдержать рост цен.

Создание кластера даст возможность руководителям предприятий встречаться, обмениваться опытом, обсуждать проблемные вопросы, получать поддержку на региональном и федеральном уровне, участвуя в целевых программах. В Пензенской области зарегистрировано более двух тысяч организаций, работающих в сфере строительства и производства строительных материалов. Это мощности, которые нужно использовать», — сказал губернатор и отметил, что в регионе отмечена активизация рынка ипотечного кредитования.

Иван Белозерцев также добавил, что в области есть необходимый ресурс — лесной фонд, который можно было бы использовать как для производства элитных домов, так и для жилья эконом-класса.

«Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству разработать комплекс мер по развитию в стране деревянного домостроения. Давайте будем одним из первых регионов в России, где будет реализовано решение президента. Лесопромышленный кластер позволит нам консолидировать усилия бизнеса, науки и власти, чтобы решить поставленную задачу, повысить конкурентоспособность индустрии деревянного домостроения на рынке жилья. Создав кластер, могли бы не только разрабатывать собственные проекты, но и использовать опыт других регионов и стран», — подчеркнул он.

Также Иван Белозерцев поручил активнее рассказывать пензенцам и жителям соседних регионов о возможностях создаваемого лесопромышленного кластера.

«И в Пензе, и в Кузнецке, в Сосновоборском и Нижнеломовском районах есть компании, которые умеют производить качественные деревянные дома, но спрос на них пока невысок. Нужно мотивировать население на приобретение экологически чистого жилья, изготовленного по современным технологиям», — сказал губернатор.

По мнению главы региона, руководители администраций муниципальных образований могли бы предлагать деревянные дома гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий — инвалидам, выпускникам детских домов, многодетным семьям, сообщает пресс-центр облправительства.

«Создадим кластер, определим специалиста, курирующего проекты, сделаем площадку в Пензе, где покупатели могут осмотреть выставочные образцы и получить всю необходимую информацию от менеджера. Нужно систематизировать работу и активно выходить на рынок», — подвел итог он.


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