В Тамале семейные разборки закончились убийством

Как установил суд, 28-летний мужчина выпивал в доме родственницы своей жены. В ходе посиделок он поссорился с сожительницей сына хозяйки квартиры и стал выгонять ее и ударил несколько раз. Спутник женщины пытался заступиться, но тоже был избит, к тому же тамалинец пырнул его ножом. Мужчина скончался на месте.

«По возвращении хозяйка дома обнаружила залитую кровью кухню, труп сына и спящих в комнате гостя и сожительницу убитого», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

За совершенные преступления суд назначил мужчине наказание — девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный пытался обжаловать это решение, но приговор оставили без изменений.