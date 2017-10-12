Пензенцы просят вернуть лавочки со спинками и включить свет

Нужны или нет лавочки со спинками — этот вопрос вызвал оживленную дискуссию в Facebook среди пензенцев. Поводом послужил пост журналиста Павла Прохоренкова.

«Меня жаворонка-домоседа намедни угораздило вечерком оказаться в месте боевой юности, прямиком через Фонтанную площадь прошелся. Время — семь вечера, темно, как в таежном поселке, ни звуки, ни струи не подтверждали статус объекта некогда называемого цветомузыкальным фонтаном. Стайки подростков тут по-прежнему гнездуются, слетаются в центр Пензы, под гитару что-то чирикают, может свидания назначают, признаются в любви, тусуются в общем, как и 30 лет назад делал в этой точке дислокации я и мои ровесники.

Но! Обратил внимание, что лавочки вокруг потухшего и пожухшего фонтана теперь без спинок. Не усядешься удобно, ловя романтическое настроение, не позволишь себя обнять первую любовь, откинувшись назад и смотря в звездное небо.

Не требую вернуть юность, но лавки со спинками возвратить не мешало бы», — написал он на своей странице Facebook.

Горожане поддержали его, отметив, что лавочки со спинками надо вернуть и в парки города, но сначала надо научить людей сидеть на них.

«Для начала надо людей (заново) научить сидеть! Не на спинках скамеек, а как положено… Но, увы… Это было самое мерзкое, что я видел в городе — сидение на спинках парковых скамеек. И взрослые люди так сидели. Вот и результат — нет больше классических парковых скамеек! Урок!!!» — отметил поэт Борис Шигин.

«Павел, ну просто мысли мои прочитал!», — поддержала еще одна горожанка.



И с темнотой надо что-то делать, отметили пензенцы.

«Я тоже вчера в семь вечера шел по диагонали через всю Фонтанную, но тебя не увидел. Да и вообще, никого! Только слышал, ибо темень там непроглядная, как от бомбежки прячемся. И на подвесном мосту фонари не горят, и летом не горели!» — возмутился пользователь Иван.