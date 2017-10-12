В Пензе памятник Матери хотят поставить на месте стелы «Слава Героям»

12 октября в ходе рабочей поездки по строящимся объектам Пензы губернатор Иван Белозерцев предложил установить памятник Матери рядом со Спасским собором.

«Было предложено установить памятник Матери, уже определились с его эскизом. Нужно найти достойное место, где он мог бы быть установлен: чтобы он и не потерялся, и место было такое, чтобы была возможность приехать, остановиться, припарковать машину, возложить цветы», — сказал губернатор.

По словам Ивана Белозерцева, от ветеранов Великой Отечественной войны поступило предложение перенести стелу «Слава Героям», которая находится рядом с Архиерейским домом, к Монументу воинской и трудовой Славы на проспекте Победы.

«Есть прекрасный комплекс — обелиск Победы. Мы могли бы, обсудив с ветеранскими организациями, определиться по месту и перенести стелу к нему. Отреставрировать ее, сделать хорошую подсветку, чтобы она напоминала о великом подвиге наших граждан в годы ВОВ. А на том месте, где сейчас стоит стела, — кронировать деревья, сделать благоустройство и поставить там памятник Матери.

Когда мы восстановим Спасский собор, там будут проходить венчания. Это большое событие для пар, и многие захотят возложить цветы к памятнику Матери. Постараемся, с учетом общественного мнения, поставить памятник уже в 2018 году», — сообщил глава региона.

Кроме того, Иван Белозерцев сказал, что на месте бывшего кинотеатра «Родина» может появиться Дом бракосочетания.