По мнению экспертов зернового рынка, в ближайшее время в России возможно грандиозное падение цен на гречиху.

Дело в том, что, по данным Минсельхоза, в этом году наша страна соберёт рекордный урожай гречихи. Уборка зерна пока ещё не завершена, но уже ясно, что он может составить 1, 4 млн тонн. Есть даже более смелые прогнозы. Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский считает, что урожай гречихи в России в 2017 году может достичь 1, 6 млн тонн.

При этом всевнутренние потребности страны в гречихе он оценил всего в 700 тыс. тонн. Так что урожай превзойдёт эту цифру, как минимум, в два раза.

Напомним, годом ранее валовой сбор гречихи составил 1, 186 млн т, а в 2015 г. — всего 861, 2 тыс. тонн. Поэтому неудивительно, что некоторые эксперты уже называют нынешний урожай грандиозным. Он неизбежно повлечёт за собой соответствующее снижение цен на эту культуру. Конечно, для потребителей это очень хорошо, но производителей такая ситуация не радует.

Падение цен довольно больно ударит по их карману. Поэтому сильно радоваться пока рано — производители вместе с торговлей могут затормозить обвал цен. Способы для этого имеются.