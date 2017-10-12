В Нижнем Ломове главного инженера будут судить за смерть монтажника

Трагедия произошла утром 29 июля на территории одного из предприятий города. По данным следствия, главный инженер субподрядной организации допустил использование 24-летним монтажником неисправного электрического удлинителя — у него была разрушена внешняя изоляция.
«В результате нарушения требований охраны труда потерпевший при осуществлении работ был поражен электрическим током и впоследствии скончался», — сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Следователи собрали доказательства причастности работника компании к совершению преступления. Дело передано в суд.