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В Нижнем Ломове главного инженера будут судить за смерть монтажника

12 октября в 11:34 226 просмотров

В Нижнем Ломове Пензенской области завершено расследование уголовного дела по факту смерти работника от электротравмы.

Трагедия произошла утром 29 июля на территории одного из предприятий города. По данным следствия, главный инженер субподрядной организации допустил использование 24-летним монтажником неисправного электрического удлинителя — у него была разрушена внешняя изоляция.

«В результате нарушения требований охраны труда потерпевший при осуществлении работ был поражен электрическим током и впоследствии скончался», — сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Следователи собрали доказательства причастности работника компании к совершению преступления. Дело передано в суд.


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