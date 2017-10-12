«Орион» продемонстировал стабильный рост по итогам девяти месяцев

Группа компаний «Орион» представила итоги работы за девять месяцев 2017 года. Абонентская база федерального спутникового оператора в отчетном периоде достигла 3 032 300 домохозяйств. Средний ARPU сохранил положительную динамику в пределах 5% (в зависимости от рассматриваемого пакета).

Прирост абонентской базы относительно конца 2016 года составил около 3%. Наибольшую динамику новых подключений, как и в прошлом отчетном периоде, обеспечили Челябинская (7%), Омская, Свердловская области, республики Саха и Башкортостан (4%).

Объем поступлений за девять месяцев составил 2 405 300 000 рублей, показав прирост 6% относительно второго квартала 2017 года, при этом средний прирост за девять месяцев отчетного периода составил 2%.

Средний ARPU оператора оказался на уровне 105 рублей для бюджетного пакета и 291 рубль для среднеценового, что на 2% и 5% превышает показатели конца 2016 (соответственно).

В продуктовом портфеле компании «Комплекс услуг телевещателям /подъем и производство телеканалов» занимает 24%, услуги DTH — 73%, дистрибуция каналов — 3%.

Объем реализованной «Орионом» спутниковой емкости достиг 271 МГц, рост с начала 2017 года составил 5%.

Большое внимание в отчетном периоде уделялось развитию мобильных сервисов оператора. Количество установок приложения «Телекарта Онлайн» увеличилось на 56% по сравнению с показателями конца 2016 года, его скачали более 16 000 человек, общее число скачиваний превысило 44 000. Общее количество посещений раздела «Кинотеатр» с момента запуска сервиса (январь 2017 года) превысило 47 000, просмотрено более 14 тысяч единиц фильмового контента.

«В сегменте спутникового телевидения наиболее интересные тренды сегодня формируются за рамками органического прироста. По сути, речь идет о постепенной смене бизнес-модели, где операторы перестают делать ставку на подключение новых абонентов. Текущее состояние рынка требует от нас готовности к всестороннему развитию собственной платформы. Принимая во внимание перераспределение телевизионной аудитории, мы продолжаем активно развивать мультисредовые сервисы, создающие дополнительные преимущества от платной подписки. Кроме того, уделяем большое внимание сегментации абонентов, повышая эксклюзивность контентного предложения для каждого целевого сегмента», — прокомментировал генеральный директор ГК «Орион» Кирилл Махновский.