В Пензенской области товаровед заперла в магазине преступника

Суд установил, что 46-летний мужчина взял со стеллажа магазина бутылку водки и спрятал ее в рукав куртки. Затем он попытался скрыться, но бдительная товаровед на выходе потребовала вернуть товар либо оплатить его.

«Ее требования мужчина проигнорировал и попытался выбежать из магазина. Но решительная сотрудница закрыла дверь на ключ и вызвала полицию», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Решением суда мужчину приговорили к 350 часам обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.