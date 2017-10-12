В России ввели в обращение новые банкноты

12 октября Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Символы для них выбрали сами россияне.

Банкнота номиналом 200 рублей выполнена в зеленом цвете, на ней размещены символы Севастополя: на лицевой стороне — изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной — вид на Херсонес Таврический. Банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, это обеспечит ее высокую износостойкость.

Купюра в 2000 рублей — в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной — космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна, сообщает пресс-служба Центробанка.

Напомним, символы для купюр были выбраны в ходе конкурса в 2016 году.