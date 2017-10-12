100% выполнение программы «Безопасные и качественные дороги» зафиксировано только в двух регионах страны — Пензенской и Рязанской областях. Об этом в ходе VIII международной специализированной выставки и форума «ДорогаЭкспо-2017» заявил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов.

Кроме того, в рамках форума Информавтодор обнародовал данные об уровне удовлетворенности жителей регионов темпами и качеством проведенных работ. Пензенская область входит в пятерку регионов — лидеров в данном рейтинге, сообщает пресс-центр облправительства.

«Пензенская агломерация завершила реализацию федерального проекта в этом году одной из первых, наравне с Рязанской областью, потому что этому предшествовала большая предварительная работа. Мы начали ее еще зимой, понимая, что весной необходимо будет провести большой объем конкурсных процедур, а за летний период выполнить ремонт и реконструкцию десятков километров дорог и тротуаров, установить ограждения и знаки, нанести разметку, завершить благоустройство.

Наша основная задача — снизить аварийность на дорогах, привести максимум дорожного покрытия к нормативу, а сегодня мы по этому показателю первые в ПФО, создать комфортные условия для граждан», — отметил губернатор Иван Белозерцев.