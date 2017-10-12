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Водитель вез детей из Пензы на неисправном автобусе

12 октября в 13:13 428 просмотров
, на котором школьники возвращались ﻿из Пензы ﻿в Болдино, задержали сотрудники Госавтоинспекции Республики Мордовия.

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Автобус, на котором школьники возвращались ﻿из Пензы ﻿в Болдино, задержали сотрудники Госавтоинспекции Республики Мордовия.

Как сообщает «Газета 13», проверка транспортных средств проводилась в рамках операции «Перевозчик». Оказалось, что автобус не соответствует многим параметрам безопасности.

Полицейские установили, что протектор на одной из шин сильно изношен. По словам водителя, он знал о неисправности, однако все равно отправился в рейс. Тем самым, он подверг опасности жизнь и здоровье людей, в автобусе был 51 ребенок и двое взрослых.

«Перевозка была прекращена. По решению органов исполнительной власти Республики Мордовия для доставки детей к месту жительства было предоставлено два технически исправных автобуса», — цитирует газета информацию пресс-службы ГИБДД.

Водителя, который вышел в рейс на неисправном автобусе, привлекли к административной ответственности.


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