Водитель вез детей из Пензы на неисправном автобусе

Как сообщает «Газета 13», проверка транспортных средств проводилась в рамках операции «Перевозчик». Оказалось, что автобус не соответствует многим параметрам безопасности.

Полицейские установили, что протектор на одной из шин сильно изношен. По словам водителя, он знал о неисправности, однако все равно отправился в рейс. Тем самым, он подверг опасности жизнь и здоровье людей, в автобусе был 51 ребенок и двое взрослых.

«Перевозка была прекращена. По решению органов исполнительной власти Республики Мордовия для доставки детей к месту жительства было предоставлено два технически исправных автобуса», — цитирует газета информацию пресс-службы ГИБДД.

Водителя, который вышел в рейс на неисправном автобусе, привлекли к административной ответственности.