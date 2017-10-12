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В Пензе администратор кафе погорела на «банкете для мэрии»

12 октября в 13:40 1008 просмотров
, расположенного на улице Московской в Пензе, стала жертвой обмана. Женщина написала заявление в полицию.

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Администратор кафе, расположенного на улице Московской в Пензе, стала жертвой обмана. Женщина написала заявление в полицию.

По данным полицейских, администратору позвонил неизвестный и представился работником администрации города. Мужчина попросил забронировать два столика в кафе для сотрудников, для которых необходимо привезти элитный алкоголь.

Злоумышленник сказал, что напитки в кафе привезут они, необходимо перечислить за это 43 тысячи рублей. Женщина перевела на счет абонентского номера телефона указанную сумму. Однако ни элитного алкоголя, ни сотрудников администрации она так и не увидела, телефон незнакомец отключил, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В настоящее время проводится проверка, полицейские устанавливают причастных к совершению преступления.


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