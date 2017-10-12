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Лидин продемонстрировал свой костюм фестиваля молодежи 1985 года

12 октября в 14:11 288 просмотров

12 октября в Законодательном Собрании Пензенской области встретились участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 и 2017 годов.

Председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин поделился своими воспоминаниями от фестиваля 1985 года.


«На фестивале был танцевальный конкурс в рамках российско-индийского сотрудничества. Я, конечно, — не профессиональный танцор, поэтому пришлось приложить массу усилий. Но результат оправдал вложенные силы: мне даже нарисовали точку на лбу», — рассказал он.

Затем состоялся диалог с участниками 2017 года. Молодежь интересовало, как повлиял фестиваль на дальнейшую судьбу Валерия Лидина, с кем он продолжает общаться после фестиваля, как проходил отбор кандидатов, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

В завершении встречи председатель ЗакСобра показал исторические фотографии членов пензенской делегации на фестивале 1985 года, символику XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Также Валерий Лидин передал комплект формы делегатов XII фестиваля в дар Пензенскому краеведческому музею.

Фотография: фото Елены Юсуповой

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