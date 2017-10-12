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В Пензенской области перевыполнили план ввода в оборот неиспользуемых земель

12 октября в 14:34 254 просмотра
, из которых 13 тысяч гектаров были расчищены от леса.

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Аграрии Пензенской области сумели ввести в сельскохозяйственный оборот 56 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель, из которых 13 тысяч гектаров были расчищены от леса.

В планах аграриев в 2017 году было ввести в оборот 50 тысяч гектаров неиспользуемой земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Работа по вводу в сельхозоборот ранее неиспользуемых земель находится на строгом контроле областного минсельхоза. В ведомстве созданы рабочие группы по мониторингу данной работы.

«Ввод неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот — одна из первостепенных задач, в решении которой стоит залог обеспечения продовольственной безопасности государства, успешного развития муниципальных образований и сельских территорий», — отмечает пресс-служба.


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