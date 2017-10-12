Белозерцев предложил отдать часть территории «скорой» в Пензе под сквер

«Какой объем работ выполнен, что сделано за последний месяц?» — обратился глава региона к генеральному директору компании-подрядчика «Мегастрой» Михаилу Швыркалину.



По его словам, на объекте полностью завершен демонтаж, сейчас рабочие занимаются кровлей здания.



«Завершим кровельные работы до 20 числа. Заканчиваем установку оконных конструкций, полностью оштукатурили второй этаж, спустились на первый. На этой неделе заканчиваем с наружными коммуникациями», — сообщил Михаил Швыркалин.

Иван Белозерцев призвал сосредоточиться на работах по отделке фасада здания: нужно успеть завершить их до наступления холодов.



«Внутри-то мы всегда успеем сделать, а сейчас надо заниматься наружной отделкой, пока погодные условия позволяют», — подчеркнул губернатор.



Представитель компании-подрядчика отметил, что фасад здания, согласно графику работ, будет готов в ноябре. Глава региона поставил задачу сдать объект раньше стадиона «Зенит». Напомним, Иван Белозерцев посетил его ранее в ходе рабочей поездки по строящимся объектам. Срок завершения работ на «Зените» — конец 2017 года.

Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков объяснил, почему нельзя было приступить к ремонту кровли раньше.



«С кровлей были определенные сложности: не могли раньше приступить к работам, потому что существовала угроза обрушения. Сейчас на объекте работают все: и электрики, и сантехники, и кровельщики, и фасадники», — отметил он.



Владимир Стрючков добавил, что параллельно ведутся работы по благоустройству территории подстанции скорой помощи.



«Очень большой объем работы уже сделан. Для нас было важно сохранить это историческое здание, хоть в реестр культурных объектов оно и не внесено. Если сносить, то на это бы ушли большие средства. Поэтому решение о том, чтобы его оставить, было правильным. Сейчас у нас две главные задачи — сделать крышу и провести благоустройство. И, само собой, пустить тепло. Все коммуникации уже подведены», — сказал Иван Белозерцев.



По словам министра здравоохранения региона, коммуникаций в здании будет проведено много, ведь там планируется создать информационный центр и оборудовать компьютерный класс.

В ходе визита на объект Иван Белозерцев предложил уменьшить территорию подстанции — отдать большую часть зеленой зоны городской власти и обустроить сквер, увеличив зону обелиска Победы.



«Я сейчас увидел, что территория здесь — очень большая. Нет необходимости, чтобы эта зеленая зона принадлежала только подстанции скорой помощи, потому что здесь нет дневного или круглосуточного стационара. Поэтому я дал поручение и главному архитектору области, и министру, и главе администрации города проработать предложение о передаче большей части территории под парк, чтобы здесь создали хорошую зону отдыха для горожан», — сказал он.



Губернатор отметил, что уже дал поручение разработать соответствующий проект, который будет реализован в следующем году.



«Думаю, что эта зона будет местом притяжения наших горожан. Она будет очень красивая. Дорогу мы перекроем, она будет открываться только на период проведения праздников. У нас достаточно возможностей проехать по кольцу. А въезд к подстанции скорой помощи мы сделаем в глубине, с ул. Коммунистической и с левой стороны. Мне кажется, будет хороший комплекс и все задачи мы сможем решить», — выразил уверенность глава региона.



Напомним, решение о восстановлении здания подстанции скорой помощи в Пензе было принято год назад при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. Стоимость реконструкции объекта — 130 млн рублей. Вячеслав Володин также помог области приобрести более 70 новых машин «скорой помощи»: 48 — в 2016 году и еще 25 — в 2017-м.