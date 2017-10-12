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В Пензе бизнесвумен пыталась спасти от сноса павильон с полуфабрикатами

12 октября в 14:54 316 просмотров

Пензенский областной суд обязал предпринимательницу демонтировать торговый павильон на улице Кижеватова.

По данным суда, специалисты земельного контроля администрации города обнаружили незаконный торговый объект еще летом 2016 года.

«Земельный участок в государственном кадастре недвижимости не учтен, находится в государственной собственности, права на него не разграничены, оплата за пользование им не производится», — сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Также суд установил, что земельный участок занят самовольно и документально не оформлен. По решению суда, женщину обязали демонтировать объект, однако она с этим не согласилась и подала апелляцию. По словам предпринимательницы, она приобрела павильон, который уже находился на спорном участке, и хочет оформить право пользования на него.

«Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что правовых оснований для размещения павильона нет. На момент рассмотрения дела документы, разрешающие размещение торгового объекта, отсутствуют. Павильон необходимо демонтировать», — добавили в пресс-службе.

Женщина вновь попыталась оспорить решение, но ее апелляционная жалоба не была удовлетворена. Решение суда вступило в законную силу.


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