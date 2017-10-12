Комитет ГД по информационной политике утвердил заключение на проект бюджета

На заседании комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи депутаты обсудили проект закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Присутствовавший на заседании заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин подчеркнул, что в проекте бюджета были сохранены все приоритеты информационной политики. В своем выступлении чиновник детально рассказал о структуре расходов, а также отметил «социальную направленность медийной части бюджета».

Председатель комитета Леонид Левин, в свою очередь, обратил внимание на то, что в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению комитет предлагает обратить внимание на объемы финансовой поддержки для редакций печатных СМИ, издательств и издающих организаций для инвалидов, а также размера субсидии на поддержку редакций печатных СМИ субъектов РФ и муниципальных образований, осуществляющих выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области СМИ, исходя из запланированных показателей в федеральном законе «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2018 годов».

«Считаю целесообразным поддержать предложение коллег о проведении расширенного заседания комитета по вопросу адекватного использования средств, которые ежегодно выделяются на субтитрирование для слабовидящих», — отметил Леонид Левин.

Члены комитета в ходе заседания также рекомендовали принять во втором чтении проект федерального закона «О внесении изменений в статью 46 федерального закона «О связи» (в части уточнения обязанностей операторов связи), который возлагает на оператора связи обязанность передавать в неизменном виде абонентский номера лица, инициировавшего отправку короткого текстового сообщения.