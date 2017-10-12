Депутат усомнился в реальности работы бизнес-предприятий Пензы

В Пензе наблюдается устойчивый рост объектов малого и среднего бизнеса. Об этом на комиссии Гордумы 12 октября сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы.

«По данным сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, в Пензенской области — 31,97 тысяч человек индивидуальных предпринимателей. По этому показателю она впереди Кировской области, Удмуртской и Чувашской республик, Ульяновской области, республик Мордовия и Марий Эл», — сообщила Ольга Жовтяк.

По ее словам, в Пензе сейчас — 25 тысяч предприятий, что составляет половину от общего количества в регионе. Только в 2017 году создано 2902 новых организаций, ликвидировано с начала года 1508.

«Таким образом, прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017 год составляет 1394 единицы, что на 24% больше показателя за 2016 год», — отметила она и добавила, что это свидетельствует о том, что меры поддержки бизнесменов работают.

Однако депутат Владимир Мутовкин усомнился в том, что 25 тысяч предприятий работают в действительности.

«Сами посудите, у нас в городе — 500 тысяч человек, причем это и дети, и пенсионеры неработающие, и бюджетники, сотрудники госструктур. Откуда у нас 25 тысяч предприятий? Думаю, этим цифрам не вполне можно доверять. Есть сомнения, что они реально работают и дают какую-то продукцию. Ну сами посудите, если перекладывать на население города, таких цифр не может быть. Это должен весь город работать на этих малых предприятиях, включая и детей. Может быть, конечно, на одного человека зарегистрировано несколько предприятий, но…» — сказал он.

Ольга Жовтяк пояснила, что цифра в 25 тысяч взята из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также депутаты порекомендовали проанализировать, почему объекты бизнеса закрываются и есть ли в числе вновь открывшихся те, кто недавно прекратил работать.