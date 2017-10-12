В Пензе стартовал первый этап турнира по волейболу (видео)

Чемпионат России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б», в котором играет команда «Университет-Визит», стартовал в среду, 11 октября. Первый этап турнира (0+) проходит в Пензе, он завершится в воскресенье, 15 октября.

В спорткомплексе «Зенит» кипели нешуточные страсти. В городе стартовали игры чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». Пензенская команда «Университет-Визит» на первом этапе турнира играет в первой группе. Их соперниками стали команды: «Рязань», самарская «Искра», ижевский «Италмас-ИжГТУ» и «Динамо-УОР» из Казани. Последний коллектив попал в розыгрыш после того, как с турнира снялся чебоксарский «Спартак». Однако новичок лиги оказался «крепким орешком».

«Казань, которая заменила Чебоксары, представляет базовую команду сборной России не старше 17 лет, поэтому девочки со всей России набраны, нам интересно с ними играть. Будет хороший опыт», — рассказал главный тренер ВК «Университет-Визит» Александр Ганин.

К старту чемпионата пензенские волейболистки подошли подготовленными. По сравнению с прошлым сезоном состав команды изменился на 50%. Кстати, в 2017 году «Университет-Визит» отмечает свое 25-летие. В честь юбилея пензенский клуб постарается показать хороший результат.

«Чем выше результат, тем лучше. Если мы в 2016 году заняли пятое место, то в 2017-м планируем занять более высокое, хотя бы третье», — пояснил исполнительный директор волейбольного клуба «Росток» Александр Съедугин.

В этом сезоне поменялась схема соревнований. Теперь в каждом городе проходит по одному туру, где каждая команда проводит сразу четыре игры.

«Все схемы построены на то, чтобы минимизировать финансовые расходы для команд. Особенно в низших лигах чемпионата России, где считают каждую копейку, от схемы зависят финансовые расходы команд», — сказал судья-инспектор 1-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» Александр Дыбский.

Завершится первый тур чемпионата России 15 октября. В следующий раз соперники встретятся в Рязани с 14 по 19 ноября, третий тур пройдет в Казани с 21 по 25 декабря, четвертый — в Самаре с 17 по 21 января, пятый — в Ижевске с 7 по 11 февраля, сообщает телеканал «Экспресс».