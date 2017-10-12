В Шемышейском районе двух должников объявили в розыск

В ходе мероприятия приставы проверили 35 адресов, где зарегистрированы должники. 25 человек на месте не оказалось, так как они находятся на заработках в российских городах. Однако удалось выяснить их номера телефонов, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП

«С остальными провели разъяснительную беседу о возможных последствиях в случае неуплаты долгов в пользу организаций ТЭК и ЖКХ, например, отключение газа или электричества», — добавили в ведомстве.

По итогам рейда из 42 исполнительных производств по 29 полностью или частично погашена задолженность на сумму более 40 тысяч рублей. Кроме того, наложено пять арестов на бытовую технику и два должника объявлены розыск.

Рейдовые мероприятия будут продолжены.