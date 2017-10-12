Пензенская рукодельница спасла клиентку от интернет-мошенника (видео)

Использовать интернет не только для общения и развлечения, но и коммерции. Огромный спрос породил немало уловок, придуманных, чтобы обвести вокруг пальца доверчивого пользователя.

Алина Филиппова уже несколько дней, как на иголках. В декрете у нее появилось свободное время, и она решили заняться рукоделием. Вязание, бисер, скрапбукинг, свадебный декор — все это она успешно освоила менее чем за год. Часть работ, которые за это время скопились в доме, она решила продать, выложив их фотографии в одной из соцсетей в интернете. Однако почти сразу же, говорит, ее потенциальных клиентов взяли в оборот неизвестные мошенники.

«Я увидела комментарий под фотографией, где одна девушка заинтересовалась стоимостью изделия. Однако вместо меня ей ответили третьи лица, которые ни ко мне, ни к украшениям не имеют никакого отношения. Я тут же бросилась писать девушке, чтобы она ничего не перечисляла», — рассказала она.

Теперь вместе с фотографиями своих изделий она разместила предупреждение о том, чтобы клиенты обращались к ней только в личных сообщениях. После Алина выяснила, что случаи, когда покупатели переводят деньги за работу не мастеру, а мошенникам — не редки. В итоге хендмейдеры остаются без гонорара, а клиенты — без украшений. Сотрудники полиции, контролирующие сферу высоких технологий, отмечают, что выступать торговым посредником российское законодательство не запрещает. Однако между сторонами должен быть оформлен договор, чтобы никто не остался в минусе.

«Должно быть заключено соглашение, чтобы они понимали друг друга, знали, кто какую выгоду извлекает и какие цели преследует. В ситуации, когда одно лицо полностью копирует страницу другого и выступает от его имени, вероятнее всего, будет усмотрено мошенничество», — пояснил начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.

Михаил Чуватов рассказывает, что число интернет-махинаций увеличивается день ото дня, а потому стандартного рецепта, как обезопасить себя от мошенников — нет. Прежде чем искать товар или услугу дешевле, чем на основном рынке — оцените возможные риски. Аферисты зачастую имитирую известные торговые интернет-площадки, частные объявления и подделывают странички пользователей. Отличить их от реальных, при желании, можно.

«Не будет диалогов, комментариев и время жизни таких страниц маленькое. То есть, если человек начинает заниматься мошенничеством, его распознают потенциальные или реальные жертвы, жалуются в администрацию сайта, размещают гневные комментарии на различных ресурсах обиженных покупателях и эта страница блокируется», — добавил Михаил Чуватов.

Интернет-магазины можно проверить на подлинность в сервисе «whois», который позволит узнать насколько давно был создан сайт, а также увидеть отзывы о торговой площадке. Организация преступниками «торговых точек» — это еще и способ получить как можно больше данных о пластиковых картах клиентов. Существуют десятки махинаций с банковскими картами. Удивительно, но самый простой способ похитить чужие деньги — это просто попросить жертву поделиться личными сведениями.

Единственный реальный способ снизить вероятность мошенничества с пластиковой картой — это соблюдать нехитрые правила безопасности. Помните, что поделиться персональными данными с посторонними — это все равно, что отдать свой кошелек, сообщает телеканал «Экспресс».