Жильцы дома № 38 по улице Коммунистической в Пензе жалуются на трещины в стенах, забитую канализацию, сгнившие трубы и разрушающийся пол.

Женщина обратилась в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс» от имени всех жильцов дома.

«Мы уже тысячу раз обращались в ЖКХ своего дома, но наши просьбы оставались без ответа или работники ЖКХ приезжали и говорили: «Ничего делать не будем, он все равно обвалится».

Дело в том, что вся канализация дома забита, в подвале уже на протяжении трех лет постоянно стоит вода, водопроводные трубы сгнили, в них огромные дыры, из которых течет фонтаном горячая вода, а из-за этого стал проваливаться пол. И все, что сделали работники УЖКХ на данный момент, — разобрали пол и оставили после себя дыру. С обратной стороны дома — трещины, как и в самом доме», — написала она.

По словам женщины, в доме живет много пенсионеров и детей. Жильцы опасаются за их жизнь и здоровье и считают, что рано или поздно пол провалится и они угодят в горячую воду.

«Из-за повышенной влажности появилось полчище мушек и комаров, что нарушает все санитарные нормы», — добавила пензячка.

Информационное агентство по этому поводу направило официальный запрос в горадминистрацию.