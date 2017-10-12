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Дом на улице Коммунистической рушится на глазах — пензячка

12 октября в 16:49 110 просмотров
, забитую канализацию, сгнившие трубы и разрушающийся пол.

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Жильцы дома № 38 по улице Коммунистической в Пензе жалуются на трещины в стенах, забитую канализацию, сгнившие трубы и разрушающийся пол.

Женщина обратилась в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс» от имени всех жильцов дома.

«Мы уже тысячу раз обращались в ЖКХ своего дома, но наши просьбы оставались без ответа или работники ЖКХ приезжали и говорили: «Ничего делать не будем, он все равно обвалится».

Дело в том, что вся канализация дома забита, в подвале уже на протяжении трех лет постоянно стоит вода, водопроводные трубы сгнили, в них огромные дыры, из которых течет фонтаном горячая вода, а из-за этого стал проваливаться пол. И все, что сделали работники УЖКХ на данный момент, — разобрали пол и оставили после себя дыру. С обратной стороны дома — трещины, как и в самом доме», — написала она.

По словам женщины, в доме живет много пенсионеров и детей. Жильцы опасаются за их жизнь и здоровье и считают, что рано или поздно пол провалится и они угодят в горячую воду.

«Из-за повышенной влажности появилось полчище мушек и комаров, что нарушает все санитарные нормы», — добавила пензячка.

Информационное агентство по этому поводу направило официальный запрос в горадминистрацию.

Фотография: фото автора жалобы

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