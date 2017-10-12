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В Пензе два месяца работы троллейбусов обойдутся в 21 млн рублей

12 октября в 17:14 28 просмотров
, из-за банкротства МУП «ППП» речь идет только о троллейбусах.

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В Пензе на сайте госзакупок размещен заказ на осуществление муниципальных пассажирских перевозок. Как известно, из-за банкротства МУП «ППП» речь идет только о троллейбусах.

Два месяца работы троллейбусов по муниципальным маршрутам обойдутся почти в 21 млн рублей, а, точнее, — в 20 991 480 рублей.

Единственным участником и победителем аукциона вновь стало ООО «Горэлектротранспорт». Только сумма контракта, по сравнению с предыдущим договором, несколько повысилась — ранее выделялось 19,8 млн рублей.

Контракт — на два месяца, с 30 октября по 31 декабря. Финансирование будет производится из городского бюджета.

Согласно техническому заданию, нужно осуществлять перевозки по маршрутам № 1, № 2, № 6, № 7, № 8 и № 9.

Стоит отметить, что в плане госзакупок управления транспорта и связи города Пензы указано, что «услуги по регулярным внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров троллейбусным транспортом» за год планируется потратить 72,6 млн рублей. На приобретение автомобильного транспорта планировалось 10 млн рублей, но проведение закупки отменили.


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