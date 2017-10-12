США выходят из состава ЮНЕСКО

Соединенные Штаты Америки выйдут из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

«12 октября Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО», — отмечается в заявлении.

По словам Хезер Науэрт, «это решение далось нелегко», оно «отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью».

При этом американская сторона обозначила желание продолжать сотрудничество с ЮНЕСКО «в качестве страны-наблюдателя, не являясь членом этой международной структуры». Вашингтон планирует участвовать в выполнении ряда функций ЮНЕСКО, таких как охрана всемирного культурного наследия, защита свободы прессы, содействие научному сотрудничеству и образовательному процессу.