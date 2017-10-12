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Лидин подвел итоги пятилетней деятельности депутатов ЗакСобра (видео)

12 октября в 20:34 72 просмотра
«События и мнения» (16+) на радиостанции «Эхо Пензы».

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Валерий Лидин стал гостем прямого эфира программы «События и мнения» (16+) на радиостанции «Эхо Пензы».

Председатель областного парламента подвел итоги пятилетней деятельности депутатов Законодательного Собрания и дал оценку работе народных избранников. Также Валерий Лидин рассказал о задачах, которые стоят перед парламентариями области.

В первую очередь, собираются наладить работу с наказами избирателей. Планируется как можно чаще проводить приемы граждан. Также депутаты будут выезжать непосредственно на места, откуда будут поступать обращения, чтобы оперативнее решать возникающие проблемы.

Кроме того, в ходе эфира зашла речь и о предстоящем Всемирном фестивале молодежи и студентов. Валерий Лидин вспомнил, как в 1985 году представлял страну на международном форуме в Москве, сообщает телеканал «Экспресс».

«Очень красивая форма, и когда был парад открытия, она достойно смотрелась. Советская делегация — это была мощь во время открытия. Мы все с гордостью шли и говорили, что мы представители страны Советов. Я сохранил официальный знак делегата фестиваля», — поделился председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.


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