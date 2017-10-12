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Дороги на ул. Ладожской могут включить в программу ремонта в 2018 году

12 октября в 17:59 198 просмотров

12 октября глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел личный прием граждан. Житель улицы Ладожской Сергей Новиков обратился к мэру сразу с несколькими проблемами.

В числе вопросов, волнующих пензенца, — обустройство скверов у дворца единоборств «Воейков» и на улице Ладожской. Виктор Кувайцев заинтересовался предложением и отметил, что инициативная группа жителей уже работает в этом направлении, по данному участку есть проект, в рамках которого активисты осенью высадили зеленые насаждения, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также глава администрации подробно рассказал мужчине о конкурсе грантов для благоустройства общественных пространств представителями городского сообщества.

«Система грантовой поддержки гражданских инициатив в Пензе действует уже более пяти лет. Жители, объединившись, при поддержке администрации города обустроили не только свои дворовые, но и общественно значимые территории. Важна инициатива людей. Когда горожане сами участвуют в благоустройстве, реализуя собственные задумки, тогда у зеленых зон появляется хозяин», — сказал он.

Градоначальник привел в пример сквер «Семейный» в микрорайоне ГПЗ.

Пришедшего на прием мужчину также волнует вопрос дорог, которые разбили во время строительства по соседству дома на улице Ладожская, 168. По его словам, благоустройство вокруг нового дома сделали, а подъездные пути не восстановили.

Виктор Кувайцев поручил и. о. директора департамента ЖКХ Пензы Денису Леонтьеву изыскать возможность включения этих дорог в программу ремонта на 2018 год.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/priem_pppppp/

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