В Пензе пройдет чемпионат массажа

Это будет не просто фестиваль, посвященный профессиональному массажу, но и соревнованием специалистов из разных городов и стран. Участвовать будут 150 массажистов из 40 стран.

Одной из основных целей события является популяризация массажа.

Средства, вырученные от продажи части сувениров направятся на реабилитацию физических и интеллектуальных возможностей детей с врожденными или приобретенными заболеваниями, сообщают организаторы.



Вход на фестиваль-чемпионат бесплатный, без возрастных ограничений. Для самых маленьких зрителей будет работать детская площадка.