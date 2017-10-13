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В Пензе пройдет чемпионат массажа

12 октября в 21:17 214 просмотров
«Артмасс».

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В Пензе 14−15 октября в Доме молодежи состоится Международный фестиваль-чемпионат «Артмасс».

Это будет не просто фестиваль, посвященный профессиональному массажу, но и соревнованием специалистов из разных городов и стран. Участвовать будут 150 массажистов из 40 стран.

Одной из основных целей события является популяризация массажа.
Средства, вырученные от продажи части сувениров направятся на реабилитацию физических и интеллектуальных возможностей детей с врожденными или приобретенными заболеваниями, сообщают организаторы.

Вход на фестиваль-чемпионат бесплатный, без возрастных ограничений. Для самых маленьких зрителей будет работать детская площадка.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=gYqTk_yO-II

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