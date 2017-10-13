В Пензе ветераны поддержали перенос «Стелы Героев»

В Пензе может появиться единый военно-исторический мемориальный комплекс. Этот вопрос обсудили в ходе рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с представителями ветеранских организаций Пензенской области.

Иван Белозерцев поделился с представителями ветеранского сообщества достижениями сельскохозяйственной отрасли, сообщил о собранных на данный момент 2 млн 311 тысячах тонн зерновых культур. Рассказал о реализуемых инвестиционных проектах, о реконструкции дорог и благоустройстве городских территорий, а также уточнил мнение ветеранов о качестве проведенных работ, в частности, в районе Олимпийской аллеи, сообщает пресс-центр облправительства.

Он выслушал предложения ветеранов о дальнейшем развитии городских территорий, обозначил идею дополнения Мемориала воинской и трудовой доблести пензенцев новыми объектами.

«Я дал поручение расширить зеленую зону, примыкающую к скверу «Журавли». Там у нас организован музей военной техники под открытым небом. Если мы перенесем с улицы Московской на проспект Победы стелу с именами героев, вместе эти объекты составят единый военно-исторический комплекс, посвященный Великой Отечественной войне.

Это благоустроенное место будет притягивать нашу молодежь, способствовать патриотическому воспитанию подрастающих поколений», — подчеркнул глава региона, добавив, что ознакомление с объектами единого военно-исторического комплекса целесообразно сопровождать работой экскурсоводов.

Представители ветеранских общественных организаций Пензенской области поддержали предложение губернатора.

«От имени участников Великой Отечественной войны идею вашу одобряю», — высказал общее мнение ветеран ВОВ Владимир Керханаджев.

Напомним, на месте стелы «Слава Героям» планируется установить памятник Матери.