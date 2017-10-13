В Пензе пройдет кубок по спортивному туризму

В Ахунах состоится открытый кубок Пензенской области по спортивному туризму (0+).

Всего в соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из Пензы, Кузнецка и районов области.

«Участникам предстоит, используя различное туристское снаряжение, преодолеть спуски и подъемы по вертикальным и крутонаклонным перилам, организовать навесную переправу и переправиться по бревну. На пешеходных дистанциях второго класса спортсмены будут соревноваться лично и в связках», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Открытие — 14 октября в 9.30. Соревнования на «дистанции-пешеходная» начнутся в 10.00, а 15 октября в 10.00 стартует «дистанция-пешеходная-связка».