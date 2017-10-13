В Пензе на улице Лермонтова может появиться парк радио

Во время рабочей встречи с представителями ветеранских организаций Пензенской области губернатор Иван Белозерцев рассказал о разработке проекта парка радио.

Об этом сообщает пресс-центр правительства области.

«Мы наводим порядок в лесном массиве, прилегающем к микрорайону Западной поляны, создаем места для массового отдыха горожан и условия для занятий физкультурой и спортом.

Планируем эту работу продолжить. Сейчас разрабатывается проект парка радио. Предполагаем создать его на улице Лермонтова, рядом с гостелерадиокомпанией и ПГУ. В следующем году будем благоустраивать участок вдоль улицы Попова, не трогая деревьев, расширять дорогу, возможность для этого там имеется», — отметил глава региона.