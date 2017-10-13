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Площадь Ленина в Пензе хотят выложить гранитом

13 октября в 10:18 316 просмотров
, сообщает пресс-центр облправительства.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев озвучил решение по площади Ленина во время встречи с представителями ветеранских организаций региона, сообщает пресс-центр облправительства.

«Скупой платит дважды, мы решили не следовать этому примеру, а применить для реконструкции главной площади областного центра дорогостоящий материал. Скорее всего, это будет гранитная плитка.

Поэтому в текущем году был только снят верхний слой асфальта. В дальнейшем сделают основу под плитку, а на следующий год, учитывая экономию 2017-го, мы предусмотрим финансирование на закупку материала и исполнение работ в полном объеме», — рассказал глава региона.

Напомним, ранее глава региона поручил рассмотреть возможность использования цветной асфальтобетонной смеси на площади Ленина. Предполагалось, что покрытие будет цветным.


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