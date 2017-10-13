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Губернатор поручил разработать еще несколько вариантов памятника Матери

13 октября в 10:25 250 просмотров

По распоряжению губернатора Ивана Белозерцева архитектурное сообщество с учетом мнений жителей Пензы дополнительно проработает еще несколько вариантов проекта памятника Матери.

«Мама — это женщина, родившая и воспитавшая каждого из нас. Памятник должен стать данью любви, уважения и признательности за подаренную жизнь, за великий труд и терпение ради детей, за отданное сердце, за все, что наши матери делают во имя своих сыновей и дочерей», — отметил губернатор.

Иван Белозерцев пояснил, что горожане не всегда разделяют мнение с профессионалами. Между тем, памятник призван воплотить чувства и представления о матери большинства людей, сообщает пресс-центр правительства области.

«Архитекторы обязаны прислушиваться к голосу гражданского общества, учитывать пожелания и критику пензенцев, потому что памятник матери должен стать местом притяжения для всех горожан и гостей Пензы.

Мы планируем установить скульптуру в 2018 году. Необходимо найти вариант, который одобрят и художники, и население», — резюмировал глава региона.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/10/13/20424832

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