Пензенцам вручили награды за значительный вклад в развитие города

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев открыл церемонию.
«Мы видим, что Пенза динамично развивается, хорошеет, и в этом — ваша большая заслуга. Именно вы своим трудом и высоким профессионализмом способствуете росту благосостояния города, повышению качества уровня жизни. Спасибо вам за труд на благо пензенцев», — поблагодарил он.
Виктор Кувайцев высказал слова благодарности за вклад в социально-экономическое развитие Пензы, пожелал всем крепкого здоровья и дальнейших успехов. После этого состоялось торжественное вручение наград, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Юрий Почивалов от имени директорского корпуса и всех награжденных поблагодарил Виктора Кувайцева за сотрудничество и поддержку в решении возникающих проблем.