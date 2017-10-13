В Череповце заканчивается первый этап реконструкции центральной набережной

Первый этап реконструкции центральной набережной подходит к концу. Местные власти проверили, как идет строительство. По словам подрядчика, буквально несколько недель назад сроки окончания работ могли быть сорваны. Об этом пишет 35media.ru .

Сейчас установили детские площадки, организовали зоны отдыха и расширили парковку. По словам подрядчика, основные работы выполнили.

«Основные работы все выполнены. Остались врезки газопровода, наружное освещение, столбы уже стоят. Из основного осталось только положить асфальт по набережной и немного на улице Детской», — рассказал исполнительный директор подрядной организации Евгений Макаров.

Также изменится и береговая линия набережной. Ее будут удерживать габионы — металлические сетки с камнями. Завершить первый этап реконструкции необходимо до конца октября. Так, ресурсники и владельцы земель едва не сорвали сроки.

В 2018 году работы здесь продолжатся. Набережную планируют построить до улицы Университетской. В будущем вдоль берега появятся культурно-досуговые центры, кафе и рестораны. Возводить эти объекты будут инвесторы. 15 потенциальных резидентов уже удалось найти, однако реализовать некоторые проекты не так-то просто.

К 2020 году Набережная растянется на три километра — от Ягорбского моста до Октябрьского. Однако есть земли, которые пока в план реконструкции не вошли. Среди них — территория лесо-механического техникума.

На строительство центральной городской набережной выделили 168 миллионов рублей. В эту сумму вошли средства федерального и регионального бюджетов.