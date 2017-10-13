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Пензячку на улице ограбил уроженец Саратовской области

13 октября в 11:24 284 просмотра

В Пензе сотрудники Росгвардии по подозрению в грабеже задержали мужчину.

Группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии сообщили, что на улице Ладожской молодой человек вырвал у женщины сумку. В ней находились телефон, личные вещи и деньги.

«Потерпевшая подробно описала злоумышленника правоохранителям», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Получив приметы подозреваемого, они начали обследовать близлежащую территорию. Во дворе дома группа задержания обнаружила мужчину, рядом с которым лежала женская сумка.

Стражи правопорядка задержали 24-летнего молодого человека, зарегистрированного в Саратовской области. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области

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