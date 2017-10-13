В Пензе пройдут чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству

На состязания съедутся более сотни спортсменов из Пензы и Пензенского района, Кузнецка, Рамзая, Нижнего Ломова и Нижней Елюзани.
Соревнования пройдут в личном и в командном зачетах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.
Целью соревнований является обеспечение бойцов опытом, выявление лучших спортсменов для включения в состав сборной Пензенской области и выступления на любительских и профессиональных состязаниях более высокого уровня.
По итогам сформируют команду для матчевой встречи «Пенза VS Саранск».
Соревнования пройдут во дворце единоборств «Воейков», начало — в 10.30.