В Пензе пройдут чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству

В Пензе 14 октября впервые состоится чемпионат (0+) и первенство (0+) Пензенской области по смешанному боевому единоборству (ММА).

На состязания съедутся более сотни спортсменов из Пензы и Пензенского района, Кузнецка, Рамзая, Нижнего Ломова и Нижней Елюзани.

Соревнования пройдут в личном и в командном зачетах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Целью соревнований является обеспечение бойцов опытом, выявление лучших спортсменов для включения в состав сборной Пензенской области и выступления на любительских и профессиональных состязаниях более высокого уровня.

По итогам сформируют команду для матчевой встречи «Пенза VS Саранск».

Соревнования пройдут во дворце единоборств «Воейков», начало — в 10.30.