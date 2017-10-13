Завод в Череповце достиг рекордной выработки электроэнергии

Череповецкий металлургический комбинат, который является одним из крупнейших заводов по производству стали в мире и входит в дивизион «Северсталь Российская сталь», за девять месяцев 2017 года достиг рекордной за всю историю предприятия выработки электроэнергии — 3 309,9 млн. кВтч. Об этом сообщает 35media.ru .

Это на 2,6% выше, чем за этот же период в 2016 году. Доля собственной электроэнергии в общем объеме предприятия составила 78,3%, что на 1,9% превышает показатели 2016 года.

Наибольший вклад в это внесли генерирующие подразделения — ТЭЦ-ПВС с установленной электрической мощностью в 311 МВт, а также ТЭЦ-ЭВС-2 с установленной электрической мощностью 160 МВт. Они обеспечили 93% от общей выработки генерации на собственных источниках.

«Экономический эффект от увеличения выработки электроэнергии составил 125,2 млн руб. Это стало возможным за счет выполнения комплекса мероприятий в рамках ремонтной и инвестиционной программы, направленных на повышение генерации, эффективности работы оборудования и применения новых технологий ремонтных работ для сокращения сроков ремонтов», — отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

В сентябре на ТЭЦ-ЭВС-2 ЧерМК завершили капремонт энергоблока № 1. Со значительным опережением графика здесь провели работы на котлоагрегате ТПГЕ-431 ст. № 1 и турбогенераторе № 1.

В результате ремонта котлоагрегата устранили присосы воздуха в трубчатом воздухоподогревателе, провели ревизию арматуры газового хозяйства и тягодутьевого оборудования, отремонтировали газопровод доменного газа и компенсаторов.

Также заменили и модернизировали горелочные устройства, которые позволяют увеличить объем сжигания природного газа при плановых остановах доменной печи № 5 и работать на номинальной нагрузке при дефиците доменного газа. В результате работ снизится расход электроэнергии и топлива, увеличится КПД котла.

Кроме того, на турбогенераторе отремонтировали подшипники турбины, системы регулирования паропотребления, заменили трубопроводы, арматуры и задвижек, очистили конденсатор. Все работы выполнил собственный персонал УГЭ.