В Заречном сбили мужчину

По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, на улице Строителей, 1А 44-летняя женщина, управлявшая «Митсубиси Лансер», сбила 59-летнего мужчину. Его с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП проводят проверку.
В городе Заречном Пензенской области вечером 12 октября сбили пешехода.
По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, на улице Строителей, 1А 44-летняя женщина, управлявшая «Митсубиси Лансер», сбила 59-летнего мужчину. Его с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП проводят проверку.