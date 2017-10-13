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В Заречном сбили мужчину

13 октября в 12:29 146 просмотров

В городе Заречном Пензенской области вечером 12 октября сбили пешехода.

По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, на улице Строителей, 1А 44-летняя женщина, управлявшая «Митсубиси Лансер», сбила 59-летнего мужчину. Его с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводят проверку.


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