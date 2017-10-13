В Заречном сбили мужчину

По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, на улице Строителей, 1А 44-летняя женщина, управлявшая «Митсубиси Лансер», сбила 59-летнего мужчину. Его с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводят проверку.