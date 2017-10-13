Маленьких пензенцев проверят нижегородские врачи

16 и 17 октября в консультативно-диагностической поликлинике для детей Пензенской областной детской клинической больнице имени Филатова пройдут консультации детей с неврологическими патологиям и травмами различной степени тяжести.

Планируется, что на прием приедут врачи-специалисты ФГБУ «Приволжского федерального медицинского исследовательского центра» Минздрава России из Нижнего Новгорода.

«Мы нередко прибегаем к подобному роду консультациям, когда специалисты более высокого уровня приезжают к нашим пациентам. Особенность заключается в том, это дети, которые имеют очень тяжелые патологии и не имеют возможности передвигаться на большие расстояния», — рассказала начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения регионального министерства здравоохранения Марина Евстигнеева.

На консультации к новгородским специалистам направят пациентов, по случаям которым необходимо принять коллегиальное решение о дальнейшей тактике лечения и возможной госпитализации в медицинский исследовательский центр в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба минздрава Пензенской области.